Калифорния обязала дата-центры раскрыть энергопотребление и расход воды: подписано 7 законов

Операторы ЦОД начнут отчитываться о гигаваттах и кубометрах, а за подключение к сетям заплатят по отдельному тарифу, чтобы не перекладывать расходы на жителей

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал пакет из семи законопроектов, регулирующих работу центров обработки данных. Документы впервые обязывают операторов ЦОД раскрывать объёмы потребляемой электроэнергии и воды, а также меняют систему тарифов, по которым дата-центры оплачивают подключение к сетям. Новые требования к отчётности вступят в силу в 2027 году.

«Пытаться разобраться в базовой информации крайне тяжело. Вокруг дата-центров сейчас много шума, но у нас нет элементарных фактов, чтобы оценить реальный масштаб проблемы», — пояснил старший менеджер программы климата и энергетики Союза обеспокоенных учёных Марк Спехт. Именно этот информационный вакуум и призваны заполнить принятые нормы.

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Три закона поручают Калифорнийской комиссии по коммунальным услугам ввести для ЦОД отдельные тарифы на электроэнергию. Это должно помешать операторам перекладывать на рядовых потребителей затраты на новую инфраструктуру, которую строят под растущие запросы дата-центров. Закон AB 1577 добавляет ежемесячную отчётность об энергопотреблении, а SB 887 лишает ЦОД права на автоматическое освобождение от экологической экспертизы по Калифорнийскому закону о качестве среды.

Прозрачность потребления воды обеспечивают AB 2619 и AB 2469, однако с заметным ограничением: компании обязаны предоставлять данные только при получении разрешений на строительство или бизнес-лицензии, но не на ежегодной основе. Исследователи из Университета Санта-Клары ранее выяснили, что практически ни один дата-центр в штате не публиковал отчёты о воздействии на среду, а местные водоканалы отказывались делиться информацией, ссылаясь на нормы приватности.

По оценке Спехта, однозначных доказательств того, что ЦОД уже повысили счета за электричество, пока нет — при определённых условиях они могут даже снижать расценки, распределяя фиксированные расходы на содержание сетей между большим числом потребителей. «Проблема в том, что без данных о реальном потреблении проверить ни один из сценариев невозможно. Речь о том, чтобы опередить ситуацию, пока мы не начали ощущать последствия на собственных кошельках», — резюмировал он.