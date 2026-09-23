Anthropic объявила о первом открытии, сделанном её биолабораторией, и сравнивает открытие с CRISPR

Почти тысяча агентов Claude за 21 час обработала 210 миллионов токенов и обнаружила неизвестную ферментную систему

Компания Anthropic объявила о первом открытии, сделанном в её недавно запущенной лаборатории: модель Claude автономно обнаружила в генетических данных новую ферментную систему, напоминающую механизм редактирования генов CRISPR. Участие людей в процессе ограничилось постановкой задачи и проверкой результата.

По данным компании, около 950 агентов Claude на протяжении 21 часа анализировали массивную базу последовательностей ДНК, обработав в сумме 210 миллионов токенов. Один из агентов выявил необычный повторяющийся паттерн в наборе данных и подал сигнал на проверку исследователям. Дальнейший анализ и лабораторные тесты подтвердили наличие ранее не описанной ферментной системы в бактериофагах — вирусах, поражающих бактерии.

Источник изображения: сгенерировано Muse

Функции найденной системы пока не установлены. В Anthropic пояснили, что решили опубликовать предварительные данные, чтобы продемонстрировать возможности Claude и дать научному сообществу представление о текущих разработках. Компания активно привлекает учёных в лабораторию и расширяет направления исследований, включая поиск новых лекарственных препаратов.

При всей амбициозности заявления остаётся неясным, получит ли находка практическое применение — тем более сравнимое по масштабу с технологией редактирования генома, произведшей переворот в биотехнологиях.

Anthropic выходит на «научную арену» в момент, когда в OpenAI решают математические задачи нарастающей сложности.