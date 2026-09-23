Китайский дальнемагистральный лайнер COMAC C929 получил козырь в потенциальной борьбе с Boeing 787-9 Dreamliner и Airbus A330 — сертифицирован прочный композит

Китайский дальнемагистральный самолет C929 может получить углепластик на основе высокопрочного углеродного волокна отечественного производства класса T1100. Материал уже прошел важный этап сертификации и получил право войти в цепочку поставок проекта.

Компания Changsheng Technology сообщила, что ее углеродное волокно ZA70/T1100 получило сертификат PCD от авиастроительной корпорации COMAC. Документ подтверждает соответствие материала требованиям производителя C929.

Для широкофюзеляжного C929 композитные материалы имеют особое значение. Углеродное волокно используется в наиболее нагруженных элементах конструкции, где необходимо одновременно обеспечить высокую прочность и минимальную массу. По сравнению с традиционными металлическими сплавами такие материалы позволяют снизить вес самолета, уменьшить расход топлива и повысить эффективность дальних перелетов.

Если для узкофюзеляжного C919 COMAC в основном применяет композиты на основе волокна класса T800, то для C929 рассматривается более совершенный класс T1100. Китайские производители, включая Changsheng Technology и Zhongfu Shenying, уже освоили его серийный выпуск.

Согласно ранее опубликованным результатам независимых испытаний, углеродное волокно ZA70/T1100 обладает прочностью на растяжение 7 ГПа.

Впрочем, T1100 может оказаться не пределом. В Китае уже разработано углеродное волокно класса T1200, а в перспективе ожидается появление еще более прочных композитов. Поэтому к моменту окончательного формирования конструкции C929 самолет теоретически может получить материалы следующего поколения.

C929 создается как широкофюзеляжный пассажирский лайнер для межконтинентальных маршрутов. Его расчетная дальность полета составляет около 12 тысяч километров, а базовая компоновка рассчитана примерно на 280 пассажиров. Разработка самолета продолжается, в дальнейших планах COMAC также значатся проекты C939 и C949 (пока без подробностей).

Исходя из заявленных характеристик, COMAC C929 после того, как поднимется в небо, будет конкурировать с Airbus A330-900neo и Boeing 787-9 Dreamliner. Если не на мировом рынке, то на домашнем точно.