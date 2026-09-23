Geely переиграла BYD на её же поле: Geely представила мегазарядку 2,25 МВт, которая заряжает батарею электромобиля на 87% за 8,5 минуты

Geely представила новую систему сверхбыстрой зарядки Geely Smart Charging с пиковой мощностью до 2,25 МВт на один коннектор. Компания называет разработку отраслевым рекордом и планирует развернуть к концу 2027 года более 15 тысяч фирменных станций нового поколения.

В основе системы лежит ИИ-платформа Starwise PowerMind Energy Brain, созданная Geely совместно с Jieyue Xingchen. Она управляет процессом зарядки в реальном времени, учитывая состояние аккумулятора, температуру окружающей среды и другие параметры.

Новая станция работает с напряжением до 1500 В и током до 1500 А. Пиковая мощность одного разъема достигает 2250 кВт, при этом оба коннектора способны одновременно выдавать мегаваттную мощность. Оборудование рассчитано на перспективные электромобили с высоковольтными архитектурами от 800 до 1500 В.

Особое внимание Geely уделила сохранению ресурса батареи. По заявлению компании, интеллектуальное управление зарядкой удерживает максимальную температуру аккумулятора ниже 65 °C, а среднюю — ниже 55 °C. Такой режим, по расчетам разработчиков, способен увеличить срок службы батареи более чем на 20%.

В качестве примера Geely приводит испытания электромобиля Lynk & Co 10, проведенные Китайским центром автомобильных технологий и исследований. При зарядке с 10 до 97% мощность достигла 1093 кВт, максимальная температура составила 64 °C, а большую часть времени аккумулятор оставался холоднее 55 °C.

Для серийных Lynk & Co 10 и Zeekr 001 с поддержкой зарядки 12C компания заявляет восполнение заряда с 10 до 70% в среднем за 4 минуты 30 секунд. Полная зарядка с 10 до 97% занимает около 8 минут 40 секунд при нормальной температуре.

ИИ используется не только во время зарядки, но и при выборе станции. Starwise PowerMind анализирует 13 факторов, включая привычные маршруты, стоимость электроэнергии, расстояние до ближайших зарядок и их текущую загруженность, после чего предлагает наиболее подходящий вариант.

Параллельно Geely начинает масштабное расширение собственной сети. К концу 2027 года компания рассчитывает построить более 22 тысяч зарядных станций со 100 тысячами коннекторов, из которых свыше 15 тысяч станций и 50 тысяч разъемов будут поддерживать технологию Smart Charging.

В более долгосрочной перспективе Geely планирует увеличить сеть до 150 тысяч станций и более 600 тысяч зарядных коннекторов, включая 100 тысяч станций Smart Charging. По оценке компании, такая инфраструктура сможет обслуживать свыше 12 миллионов электромобилей в сутки.

Для владельцев совместимых моделей предусмотрены дополнительные бонусы. Покупатели автомобилей с поддержкой Geely Smart Charging, выпущенных до 1 января 2028 года, будут получать по 1000 юаней на зарядку ежегодно в течение двух лет. Кроме того, гарантия на тяговую батарею увеличится до 8 лет или 200 тысяч километров.