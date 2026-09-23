Product Red от Xiaomi: представлены «прозрачные» Xiaomi 18 Pro и Xiaomi 18 Pro Max

Xiaomi представила специальное издание флагманов Xiaomi 18 Pro и Xiaomi 18 Pro Max — Transparent Special Edition. Смартфоны получили красный полупрозрачный корпус со стилизованной внутренней структурой, а также комплект аксессуаров в едином оформлении. В Китае версия Xiaomi 18 Pro 16 ГБ/1 ТБ встроенной памяти стоит 1500 долларов, а аналогичный Xiaomi 18 Pro Max — 1650 долларов.

Главной особенностью новинки стал не настоящий открытый корпус, а многослойная задняя панель с особой пленкой — она создает объемный эффект и имитирует расположение внутренних компонентов смартфона. Дизайн дополняют специальные прозрачные обои для основного и дополнительного экранов, благодаря чему оформление выглядит цельным.

В комплект Transparent Special Edition входят выполненные в том же стиле красные полупрозрачные зарядное устройство и кабель. Xiaomi фактически превратила смартфоны в отдельное коллекционное издание, где корпус, интерфейс и аксессуары выдержаны в одной дизайнерской концепции.

Президент мобильного подразделения Xiaomi Лу Вейбинг сообщил, что интерес к прозрачной версии оказался очень высоким: первая партия устройств была быстро распродана.

По характеристикам Transparent Special Edition полностью повторяет обычные Xiaomi 18 Pro и Xiaomi 18 Pro Max.