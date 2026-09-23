Астрономы подтвердили самую молодую экзопланету из известных: Elias 2-24b младше миллиона лет, в 454 световых годах от Земли

Объект всё ещё набирает массу из протопланетного диска и не укладывается в существующие модели формирования газовых гигантов

Международная группа астрономов подтвердила открытие самой молодой экзопланеты из когда-либо обнаруженных. Объект назван Elias 2-24b и расположен в области звездообразования Змееносца на расстоянии примерно 454 световых лет от Земли. Экзопланета имеет возраст менее миллиона лет и продолжает наращивать массу, собирая вещество из окружающего звезду протопланетного диска.

Звезда Elias 2-24 вместе с планетой образуют систему возрастом не более миллиона лет — по космическим меркам едва вышедшую из младенчества. Предыдущими рекордсменами считались протопланеты в системах PDS 70 и WISPIT 2 возрастом около 5 миллионов лет.

«Наши модели формирования планет уже с трудом объясняли тех рекордсменов. Elias 2-24b показывает, что даже лучшим моделям всё ещё не хватает каких-то важных процессов», — отметил профессор Лукас Сиеза из Института астрофизических исследований в Чили.

Источник изображения: W.M. Keck Observatory / Adam Makarenko

История открытия растянулась на десятилетие. Около 10 лет назад радиотелескоп ALMA зафиксировал в протопланетном диске системы узкий разрыв — характерный признак того, что внутри формируется крупное тело. Позже «Очень Большой Телескоп» обнаружил в просвете тусклый объект. Решающий снимок получили с помощью коронографа обсерватории Кека на пике горы Мауна-Кеа: инструмент заблокировал свет звезды и позволил напрямую увидеть планету. По оценкам астрономов, основанным на яркости и текущих моделях планетарной эволюции, масса Elias 2-24b составляет от 1,9 до 4 масс Юпитера.

Разрыв и яркий пылевой ободок в диске вокруг Elias 2-24 близко совпадают с теоретическими предсказаниями для растущей планеты, расчищающей себе путь в окружающем материале. Это поддерживает гипотезу быстрого формирования газовых гигантов через аккрецию на твёрдое ядро, а не через более резкий процесс гравитационной нестабильности.

«Elias 2-24b находится на пределе возможностей нынешних телескопов, но с новыми инструментами, такими как космический телескоп "Нэнси Грейс Роман", подобные открытия должны стать проще», — добавил астроном Андреа Бернарди. По заключению авторов исследования, подтверждение самой молодой экзопланеты напрямую влияет на оценки временных шкал формирования планет и происхождения разрывов, наблюдаемых в очень молодых протопланетных дисках.