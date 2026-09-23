Поиск воды на Луне доверили картографам недр: Astrolab и Interstellar Mapping объединились

Компания Astrolab заключила партнёрство с Interstellar Mapping для поиска воды на лунной поверхности в рамках подготовки NASA к строительству базы Moon Base. Специалисты Interstellar Mapping проведут анализ подповерхностного слоя грунта, чтобы выявить участки с наибольшей вероятностью залегания водородосодержащих летучих веществ. Для компании это первый опыт работы с коммерческим луноходом.

«Поиск лунной воды не сводится к простому выбору самых холодных или тёмных локаций. Понимание тепловых процессов под поверхностью помогает определить, где вода и лёд сохраняются с наибольшей вероятностью», — пояснил гендиректор Interstellar Mapping Эндрю Хейзелтон.

Источник изображения: Astrolab

Данные, полученные Interstellar Mapping, укажут роверу FLIP (FLEX Lunar Innovation Platform) метки для взятия проб. Запуск аппарата запланирован на ноябрь — он отправится к южному полюсу Луны на посадочном модуле Griffin-1 компании Astrobotic по контракту NASA в рамках программы CLPS. На борту ровера также разместят несколько приборов агентства.

Вода на Луне рассматривается как стратегический ресурс: доступ к ней позволит заправлять аппараты для полётов к Марсу и дальше, превратив лунную базу в «перевалочный узел дальнего космоса».