Чипы для PlayStation 6 и Xbox Helix полностью готовы. Второй мощнее на 40%

Инсайдер Kepler_L2 заявил, что чипы для обеих игровых консолей нового поколения — как для PlayStation 6, так и для Xbox Helix — уже финализированы. То есть их разработка завершена, так что какие-то изменения в аппаратной части уже маловероятны.

Он же заодно уточнил и уровень производительности обоих чипов. Для PS6 это 40 TFLOPS, а новая Xbox предложит 56 TFLOPS.

Разница весьма велика. 40% прироста — это близко к разнице между PS5 и PS5 Pro. При этом обе приставки будут иметь GPU на одной и той же архитектуре RDNA 5, так что хотя бы приблизительное сравнение в TFLOPS всё же корретно. Впрочем, именно что приблизительное. Напомним, Xbox Series X мощнее PS5 почти на 17%. Это далеко не так много, как 40-процентная разница, однако на бумаге это существенно. При этом в играх практически никогда никакой заметной разницы между двумя этими приставками нет, так как есть множество нюансов на пути от сухой производительности в TFLOPS до реальной производительности в играх.

Инсайдер Kepler_L2 не раз делился подробной информацией о характеристиках будущих CPU и GPU AMD, в частности платформ для игровых приставок. Он же в своё время раскрыл особенности PS5 Slim.