Технологии орбитальной станции Haven переносят на Луну: Vast открыла лунное подразделение

Компания Vast, разрабатывающая коммерческую орбитальную станцию Haven, объявила о создании подразделения Lunar Programs. Производитель намерен использовать опыт создания космических станций и спутников для участия в лунной программе NASA.

«У Vast есть производственные мощности, опыт и техническая экспертиза, необходимые для строительства первого лунного форпоста», — заявил гендиректор компании Макс Хаот. По его словам, интеграция инженерных работ, производства и тестирования позволяет действовать со скоростью и надёжностью, которых требует задача национального масштаба.

Источник изображения: Vast

Архитектура разделена на три этапа. Первый предусматривает доступ к поверхности, установку базовой инфраструктуры и технологические демонстрации для снижения рисков. Второй — строительство начальных элементов лунной базы с системами для работы экипажа. Третий — развёртывание инфраструктуры для длительного присутствия человека на Луне. Многие технологии отрабатываются на модулях Haven: каждый новый модуль улучшает предыдущий, и компания рассчитывает, что лунные системы будут получать эти обновления по тому же принципу.

В портфель разработок вошли энергетическая станция с солнечной генерацией и накопителями, автономный шлюз на базе технологий Haven с защитой от лунной пыли и совместимостью со скафандрами для внекорабельной деятельности, а также многомодульный обитаемый комплекс с системами жизнеобеспечения, терморегуляции, авионикой и связью. Отдельным направлением заявлена спутниковая группировка связи и позиционирования для непрерывного покрытия южного полюса Луны — она дополнит проектируемую NASA сеть Lunar Communications Relay and Navigation Systems и снизит нагрузку на антенны Deep Space Network.