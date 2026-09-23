Intel готовит два новых процессора линейки Core 13-го поколения. Это модели HRE

Компания Intel готовится выпустить на рынок два новых процессора одной из старых линеек. Причём это даже не Core 14-го поколения, а Core 13-го поколения.

Новинки называются очень необычно: Core i7-13799HRE и Core i5-13599HRE. Впрочем, ещё в 2023 году у компании выходили модели Core i7-13800HRE и Core i5-13600HRE, хотя о них мало кто знает.

Собственно, новые модели пока что полностью идентичны последним двум, но и данных пока мало. Частоты точно одинаковы: 5,0 и 4,8 ГГц, как и объём кеш-памяти третьего уровня. Но неизвестно количество ядер и TDP, и вот тут могут быть отличия.

Процессоры HRE предназначены для встраиваемых систем, поэтому они особо и не фигурируют в новостях. В любом случае, выпуск новых моделей для линейки Core 13-го поколения весьма необычен.