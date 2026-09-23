Внутри корпуса этого ПК «растёт» сакура, титановые цветы которой раскрываются при нагреве. Aftershock продаёт Cherry Bloom за 14 000 долларов

Компания Aftershock создала настольный компьютер, у которого внутри корпуса «растёт» дерево. Более того, его цветы раскрываются при определённых условиях.

Как можно видеть на фото, внутри корпуса разместилось пластиковое дерево. Это сакура, причём цветущая. Дерево имеет 70 изготовленных вручную цветков, и они раскрываются с повышением температуры. То есть нагрев компонентов компьютера тут как раз необходим, чтобы дерево расцвело.

Реализовано это благодаря материалу цветков. Они изготовлены из термореактивного титанового сплава и в них нет никаких двигателей. Лепестки постепенно раскрываются по мере нагревания системы и снова закрываются при охлаждении.

Что касается обычной технической части, как можно видеть, тут используется корпус-аквариум, причём стеклянной является и верхняя крышка. В основе ПК лежат Ryzen 7 9800X3D с жидкостным охлаждением, Zotac GeForce RTX 5080 Solid OC White, 64 ГБ DDR5-6000 и SSD объёмом 2 ТБ. Питает систему блок мощностью 1300 Вт.

Компьютер стоит около 14 200 долларов.