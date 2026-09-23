Ramses «ожил» на сборочной площадке: ESA и JAXA тестируют космический аппарат для защиты Земли от астероида

Совместная миссия стартует весной 2028 года, чтобы встретить астероид Апофис при его сближении с Землёй в пятницу 13 апреля 2029-го

В чистой комнате компании OHB Italia в Милане состоялось первое включение бортового компьютера космического аппарата Ramses — совместной миссии Европейского и Японского космических агентств. В основном модуле спутника подали питание на интегрированные подсистемы и провели их первое совместное функциональное тестирование.

Руководитель проекта Ramses в ESA Паоло Мартино назвал событие переходом в принципиально новую фазу. «Всё, что было до этого — расчёты на бумаге, симуляции и тесты отдельных блоков. Теперь у нас есть собранный аппарат, готовый к полномасштабным комплексным испытаниям», — пояснил он.

График миссии предельно сжат: от подписания контракта до старта пройдёт менее трёх с половиной лет. Запуск японской ракетой H-3 запланирован на весну 2028 года, чтобы успеть к сближению астероида Апофис с Землёй 13 апреля 2029-го. Объект пройдёт на расстоянии, сопоставимом с орбитами геостационарных спутников.

Источник изображения: ESA

Сейчас в U-образный корпус основного модуля уже установлены блок памяти, система распределения питания и несколько терминалов, преобразующих сигналы приборов в цифровые данные. По словам ведущего инженера проекта Инго Герта, подача питания позволила впервые протестировать подсистемы не по отдельности, а в связке друг с другом.

Параллельно в центре двигателей ArianeGroup в Лампольдсхаузене (Германия) собирают двигательный модуль: устанавливают топливные баки, датчики и исполнительные механизмы. Оба модуля состыкуют весной в испытательном центре ESTEC в Нидерландах. Затем аппарат пройдёт цикл предполётных проверок, включая тепловакуумные испытания продолжительностью две-три недели и полную симуляцию миссии — от старта до завершения работы.