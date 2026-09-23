«Хаббл» совершил 200 000-й виток вокруг Земли: спрос на телескоп в 7 раз превышает возможности

Юбилейную отметку 36-летняя обсерватория встретила наблюдением «сверхновой Афины» — её повторное появление в 2027 году поможет уточнить скорость расширения Вселенной

19 сентября космический телескоп «Хаббл» совершил 200 000-й виток вокруг Земли. За 36 лет работы он преодолел более 8 миллиардов километров и провёл свыше 1,7 миллиона наблюдений, оставаясь одним из самых продуктивных научных инструментов в истории.

Юбилейный виток телескоп посвятил измерению скорости расширения Вселенной — постоянной Хаббла. Сейчас он следит за «сверхновой Афины» (Athena), которую в 2025 году обнаружил космический телескоп «Джеймс Уэбб». Свет от вспышки сверхновой проходит через массивное скопление галактик MACS J0417, работающее как гравитационная линза и создающее несколько изображений одного события.

Учёные ожидают повторного появления Athena в период до начала марта 2027 года. Точные замеры времени между этими появлениями позволят составить карту распределения массы скопления-линзы и уточнить фундаментальный параметр — скорость расширения Вселенной.

Изображение скопления галактик MACS J0417, полученное с помощью космического телескопа «Хаббл», стало частью серии наблюдений, направленных на отслеживание повторного появления «сверхновой Афины», что может помочь астрономам измерить скорость расширения Вселенной Источник изображения: NASA, ESA, STScI, M. Pascale (UCLA); J. DePasquale (STScI)

Несмотря на возраст, «Хаббл» сохраняет уникальные преимущества: он работает в ультрафиолетовом и оптическом диапазонах, дополняя инфракрасные наблюдения «Джеймса Уэбба» и недавно запущенного телескопа «Нэнси Грейс Роман». Интерес астрономов к нему продолжает расти — ежегодно заявки на наблюдательное время превышают доступный ресурс в 7 раз.

Отслеживать текущие наблюдения «Хаббла» можно в реальном времени на сайте NASA. Запущенный в 1990 году телескоп продолжает круглосуточную работу по всем направлениям астрономии — от объектов Солнечной системы до самых отдалённых галактик.