14 пусков Ariane 6 в год нужны Европе к 2031-му, но производство даёт только 10

Еврокомиссар заявил о разрыве между спросом и возможностями на конференции в Брюсселе, глава ESA Ашбахер подтвердил: решение о расширении надо принимать срочно

Европейский комиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс (Andrius Kubilius) в выступлении на 2-й конференции Access to Space в Брюсселе прямо обозначил проблему: в ближайшие 5 лет государственный спрос на запуски превысит текущие мощности Европы. «Доступ в космос — самый решающий вопрос сегодня», — заявил он, анонсировав серию рабочих визитов по странам ЕС для ускорения космических программ и План действий по доступу в космос на 2027 год.

Разрыв уже посчитан в цифрах. К 2031 году только правительственным заказчикам потребуется 14 миссий Ariane 6 ежегодно. Оператор Arianespace пока что выходит на темп 9–10 пусков в год с 2027-го. Ситуацию усугубляет коммерческий спрос: Amazon уже заказал 18 пусков, и, по оценкам гендиректора ESA Йозефа Ашбахера, совокупная потребность превышает плановые производственные возможности.

«Сможем ли мы обеспечить все эти запуски? Именно эту оценку мы сейчас проводим», — сказал Ашбахер на мероприятии аэрокосмической ассоциации AJPAE, добавив, что решение о расширении производства необходимо принимать «довольно скоро», чтобы успеть к пику спроса около 2030 года.

Параллельно ESA изучает вопрос о запуске астронавтов на европейских ракетах вместо использования американских носителей — такая инициатива способна увеличить бюджет агентства примерно на 10%. Ожидается, что тема будет поднята на космическом саммите во Франции на этой неделе. Ашбахер также дал понять, что ESA готово использовать свой вес крупнейшего в Европе госзаказчика спутников (около 60% рынка), чтобы сохранить здоровую конкуренцию в отрасли на фоне готовящегося слияния Airbus, Thales и Leonardo в рамках проекта Bromo.