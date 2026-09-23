Хорватия подписала «Соглашения Артемиды» и стала 74-м участником лунного пакта NASA

Министр науки Хорватии и посол США закрепили участие страны в соглашении NASA, регулирующем доступ к Луне, Марсу и астероидам

Хорватия официально присоединилась к «Соглашениям Артемиды» (Artemis Accords), подписав в Загребе договор с США о принципах международного сотрудничества в гражданском исследовании Луны, Марса, комет и астероидов.

Подпись под документом поставил министр науки, образования и молодёжи Радован Фукс. На церемонии присутствовали посол США Николь Макгроу, представитель NASA в Европе Грегори Манн и директор профильного директората министерства Хрвое Мештрич.

Соглашения, разработанные NASA и Госдепартаментом США в 2020 году, опираются на Договор о космосе 1967 года и закрепляют принципы мирного освоения, прозрачности, совместимости систем, экстренной помощи, открытости научных данных и смягчения засорения орбиты.

Источник изображения: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih

Хорватия стала 74-м участником пакта — присоединение состоялось на фоне расширения группы в 2026 году. В июле соглашения подписала Сербия (69-я страна), в августе — Турция (71-я), а 21 сентября, за два дня до Хорватии, к ним присоединилась Албания (73-я).

Для Хорватии членство открывает доступ к международным исследовательским проектам, обмену данными и выработке общих стандартов будущей деятельности в дальнем космосе.