Artemis III отстаёт на 90 дней: NASA рискует упустить лунную гонку с Китаем

Администратор NASA признал сдвиг миссии на лето 2027, из-за чего первая высадка астронавтов может состояться лишь в конце 2028 года — и то в единственное окно

NASA теряет темп в ключевой лунной гонке. Администратор агентства Джаред Айзекман в служебном письме сообщил, что миссия Artemis III отстаёт от графика примерно на 3 месяца. Лучший сценарий теперь — старт летом 2027 года, и эта задержка напрямую угрожает планам провести две высадки на Луну в 2028-м.

Сама Artemis III после масштабного пересмотра программы в феврале превратилась в орбитальную миссию. Экипаж из четырёх астронавтов — Рэндольф Брезник (Randolph Bresnik), Андре Дуглас (Andre Douglas), Фрэнк Рубио (Francisco Carlos "Frank" Rubio) и пилот ESA Лука Пармитано (Luca Salvo Parmitano) — отработает стыковку корабля Orion с лунными посадочными модулями SpaceX и Blue Origin на земной орбите. Цель — отрепетировать ключевые манёвры поближе к дому и снизить риски перед первой реальной посадкой, которую NASA теперь связывает с миссиями Artemis IV и V.

Источник изображения: NASA

Айзекман предельно жёстко привязал темпы программы к противостоянию с Китаем. «Сохранять статус-кво — нерабочая стратегия в этой гонке, — написал он. — На кону слишком многое».

Если задержки продолжатся, то у NASA останется лишь одно окно для высадки астронавтов — в конце 2028 года. Письмо, подлинность которого подтвердили в агентстве, опубликовал блог NASA Watch.

Параллельно NASA окончательно отказалось от строительства окололунной станции Gateway в пользу базы на поверхности южного полюса Луны. Район размером со штат Вирджиния привлекает агентство глубокими затенёнными кратерами, где могут скрываться древние залежи водяного льда — критически важный ресурс для будущей автономной работы астронавтов без постоянных поставок с Земли.