10 000 мА·ч в смартфоне: в России стартовали продажи Redmi Note 17, Redmi Note 17 Pro 5G и дебютный Redmi Note 17 Pro Max 5G

Российские ретейлеры начали продавать новую серию смартфонов Xiaomi Redmi Note 17. В линейку вошли три модели — Redmi Note 17, Redmi Note 17 Pro 5G и дебютный Redmi Note 17 Pro Max 5G. Об этом сообщила пресс-служба компании diHouse, крупного поставщика бытовой техники и электроники.

Главной особенностью нового поколения стали увеличенные аккумуляторы и усиленная защита корпуса. Старшая модель получила батарею на 10 000 мА·ч с поддержкой зарядки 100 Вт, Redmi Note 17 Pro 5G оснащён аккумулятором на 8340 мА·ч и зарядкой 67 Вт, а Redmi Note 17 — батареей на 7700 мА·ч и зарядкой 45 Вт. Производитель обещает сохранение не менее 80% первоначальной ёмкости после 1600 циклов зарядки.

Pro-версии имеют защиту со степенью IP66, IP68, IP69 и IP69K, а также прошли испытания на падение с высоты до 3 м. Обе модели оснащены 6,83-дюймовыми AMOLED-экранами с разрешением 1,5K, частотой 120 Гц и пиковой яркостью до 3500 нит. У базового Redmi Note 17 — 6,99-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой 120 Гц.

Смартфоны получили камеры на 50 Мп, поддержку ИИ-инструментов и операционную систему Xiaomi HyperOS 3.

Redmi Note 17 Pro Max 5G стоит от 46 тысяч рублей, Pro 5G — от 31 тысячи рублей, Redmi Note 17 — от 22 тысяч рублей. С 24 сентября по 31 октября на две старшие модели действуют скидки.