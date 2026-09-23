OpenAI рассказала, как будет работать с независимой группой математиков

Компания будет привлекать группу к оценке результатов ИИ, их публикации и соблюдению научных стандартов, но не сможет определять её позицию

OpenAI впервые подробно рассказала о сотрудничестве с независимой Консультативной группой по математике и искусственному интеллекту (Advisory Group on Mathematics and Artificial Intelligence), о создании которой мы писали 22 сентября. Группа, созданная самими математиками и размещённая при Институте перспективных исследований (Institute for Advanced Study) в Принстоне, должна стать каналом связи между компанией и математическим сообществом.

OpenAI планирует обращаться к участникам группы при оценке значимости новых математических результатов, подготовке к публикации и определении того, как их результаты следует представлять научному сообществу. Кроме того, математики будут консультировать компанию по академическим и профессиональным стандартам исследований, а также по тому, как ИИ-инструменты могут использоваться для математических исследований и обучения.

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При этом OpenAI подчёркивает независимость группы. Её участники смогут давать компании непрошеные рекомендации, публично комментировать влияние OpenAI на математику и самостоятельно публиковать свои заключения. Компания не оплачивает их работу, а состав группы может меняться без согласования с OpenAI. Отдельно оговорено, что математики не будут консультировать компанию о том, как следует развивать внутренние математические модели.

Причиной для такого взаимодействия стал прогресс математической модели OpenAI. Компания утверждает, что начала её обучение 28 августа, а затем система решила более 100 открытых задач в большинстве областей математики. Отдельно OpenAI заявила о решении задачи Навье — Стокса — одной из семи задач тысячелетия. Эти результаты стали поводом для внутренних обсуждений о том, как сообщать о быстром развитии ИИ математическому сообществу.

В OpenAI также сослались на открытое письмо математиков "A Severe Misalignment of AI in Mathematics", авторы которого предупреждают о возможных негативных последствиях использования решений открытых задач как показателя возможностей новых ИИ-систем. Компания признаёт, что развитие таких инструментов требует участия математиков, и называет сотрудничество с независимой группой первым шагом.

Так, речь идёт не о совете, который будет принимать решения для OpenAI, а о независимой группе, чьи рекомендации компания намерена учитывать при работе с математическими результатами ИИ-моделей. Насколько этот механизм повлияет на публикацию и независимую проверку заявленных достижений, станет понятно после появления первых рекомендаций группы.