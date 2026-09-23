Три барабана, 14 кг белья и ИИ: Xiaomi выпустила необычную умную стиральную машину, и она стоит всего 600 долларов

Теперь можно стирать всё сразу, но отдельно

Xiaomi представила стиральную машину Mijia Healthy Wash Pro на 14 кг с тремя барабанами. Новинка дебютировала в двух версиях: обычная модель стоит 600 долларов, а вариант со встроенной сушкой — 745 долларов.

Главная особенность Mijia Healthy Wash Pro — три независимых барабана. Основной рассчитан на 11 кг белья, еще два вмещают по 1,5 кг. В них можно раздельно стирать нижнее белье, детские вещи или другую одежду, которую не хочется смешивать с основной загрузкой. Каждый барабан получил собственную подачу воды и может работать независимо от остальных, при этом машина поддерживает одновременную стирку в нескольких барабанах.

Несмотря на суммарную загрузку 14 кг, по габаритам новинка сопоставима со стандартными фронтальными машинами Mijia на 10 кг. Размер корпуса составляет 598 × 597 × 850 мм, предусмотрена возможность встраивания. Диаметр малых барабанов увеличен до 230 мм.

Версия со встроенной сушкой способна одновременно высушить до 9 кг белья: 7 кг в основном барабане и по 1 кг в двух малых. Скорость отжима всех трех барабанов достигает 1400 об/мин.

Для гигиенической обработки предусмотрена стерилизация холодной водой с заявленной эффективностью 99%, не требующая добавления дезинфицирующих средств. Также производитель заявляет антибактериальный эффект продолжительностью до 10 дней.

Не обошлось и без ИИ. Функция Mijia Lingyun использует собственные алгоритмы Xiaomi и модель MiMo: владельцу достаточно описать материал, цвет одежды и тип загрязнения, после чего система предложит подходящие параметры стирки и ухода.