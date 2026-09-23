Представлен Xiaomi 18 Pro. Компактный флагман на Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 с батареей емкостью 7000 мАч и 200-мегапиксельной камерой Leica — за 895 долларов

Вместе со смартфоном Xiaomi 18 Pro Max сегодня представили модель подешевле и покомпактнее — Xiaomi 18 Pro. Цены — от 895 долларов.

Xiaomi 18 Pro, как и старшая модель, получил рамку экрана шириной всего 0,99 мм. Диагональ экрана составляет 6,4 дюйма. В основе экрана лежит новый материал M11, пиковая яркость достигает 4000 нит.

На задней панели предусмотрен дополнительный экран. Он отображает динамические уведомления и карточки приложений. На старте заявлена поддержка более 100 карточек, включая виджеты, информационные панели и мини-игры. С помощью ИИ можно создавать персональные обои на основе фотографий питомцев, знаменитостей и культурных объектов, а также подгонять оформление под чехол смартфона.

Дисплей версии Pro, как и версии Pro max, получил аппаратную защиту от подглядывания. Можно выбрать конкретные приложения, содержимое которых будет скрываться от людей, смотрящих на экран под углом. Система умеет отслеживать защищенную информацию на уровне пикселей в уведомлениях, плавающих окнах и меню многозадачности. Правила можно настраивать через Super Xiao Ai, а на отдельную AI-кнопку назначить мгновенное включение глобального режима приватности.

В основе аппаратной платформы лежит SoC Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Несмотря на относительно компактный корпус (диагональ экрана — примерно как у Samsung Galaxy S26), емкость аккумулятора немалая — 7000 мА·ч. Содержание кремния в его аноде достигает 32%. Также предусмотрены UWB и защита от воды и пыли в соответствии со степенями IP66, IP68 и IP69.

Xiaomi переработала виброотклик: вибромотор 7514 обеспечивает на 75% более выраженные короткие импульсы. Система поддерживает индивидуальную настройку эффектов.

Камер у Xiaomi 18 Pro три. Основной 200-мегапиксельный модуль Leica использует сенсор Light Hunter 960 формата 1/1,28 дюйма. Перископиный модуль тоже оснащен 200-мегапиксельным сенсором — это Samsung HP5 формата 1/1,56 дюйма. ЭФР объектива —75 мм. Перископный модуль умеет снимать макро с расстояния от 12 см.

Третья камера — 50-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль Leica на сенсоре OV51D.

Для обработки фотографий появилась ИИ-функция Legendary Moment. Смартфон сохраняет исходные данные сенсора, предлагает три классических стиля камеры непосредственно на устройстве, а облачная обработка пытается воспроизводить характер изображения традиционной оптики.

ИИ помогает и непосредственно при съемке: определяет местоположение и предлагает популярные точки, анализирует композицию, подбирает фильтры и даже дает человеку рекомендации по позированию.

Цены такие: 12/256 ГБ — $895, 12/512 ГБ — $1045, 16/512 ГБ — $1195, 16 ГБ/1 ТБ —$1345.