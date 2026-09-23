Впервые в России: Сбер запустил оформление семейной налоговой выплаты через банковское приложение

Пока новый сценарий доступен на Android и в веб-версии сервиса

Сбер запустил пилотный сервис для оформления семейной налоговой выплаты через «СберБанк Онлайн». Как подчеркнули в пресс-службе, банк стал первым среди российских кредитных организаций, где появился такой цифровой сценарий.

Семейная налоговая выплата действует в России с 2026 года. Она позволяет семьям с двумя и более детьми вернуть часть НДФЛ, уплаченного за 2025 год. Получить выплату могут в том числе семьи с усыновлёнными детьми, если их среднедушевой доход не превышает 1,5 величины регионального прожиточного минимума.

Сервис доступен в приложении «СберБанк Онлайн» для Android и веб-версии. Пользователь может проверить право на выплату, заполнить заявление, авторизоваться через «Госуслуги» и предоставить согласие на передачу необходимых данных. Подать заявление нужно до 30 сентября включительно.

В Android-сервисе выплату можно найти через поиск, а в веб-версии — в разделе «Все сервисы» => «Госуслуги». На iOS новый сценарий пока не работает. Пилот позволит Сберу и государственным информационным системам отработать обмен данными и оценить новый способ предоставления социальной поддержки. В дальнейшем сервис планируют масштабировать.