В Москве установят 550 новых зарядных станций для электромобилей

В Москве установят еще 550 зарядных станций для электромобилей. Оборудование появится во всех административных округах столицы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Больше всего станций планируют разместить в Северном административном округе — 96. В Юго-Восточном появятся 82 станции, в Юго-Западном — 79, в Северо-Восточном — 74, в Южном — 67. Еще по 50 установят в Восточном и Западном округах, 38 — в Северо-Западном. В Центральном округе появятся шесть станций, в Зеленоградском и Троицком с Новомосковским — по четыре.

Новые зарядные точки будут работать в рамках городской инфраструктуры «Энергия Москвы». Сейчас в столице действует более 450 таких станций. Площадки для размещения оборудования предоставит ГКУ «Администратор московского парковочного пространства», а оператор займется установкой и обслуживанием станций.

Запускать и контролировать зарядные сессии на новых точках можно будет через приложение «Парковки России». Развитие сети должно расширить доступность зарядной инфраструктуры для владельцев электромобилей в разных районах города.