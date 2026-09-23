Холодильники Samsung массово «умерли» после обновления SmartThings — компании пришлось извиняться

Samsung остановила распространение обновления SmartThings для холодильников после того, как часть устройств полностью перестала работать. Сбой начался 22 сентября в Южной Корее и затронул преимущественно модели Bespoke AI 4-Door, выпущенные с 2024 года.

Источник изображения: Samsung через Notebookcheck

Пользователи начали массово жаловаться на форуме Samsung Members. По их словам, сразу после подтверждения обновления холодильники переставали нормально работать: гасло внутреннее освещение, не реагировала сенсорная панель, а в некоторых случаях полностью отключалось охлаждение. Часть устройств зависала прямо на экране установки прошивки.

Обычная перезагрузка проблему не решала. Владельцы отключали холодильники от электросети и включали их снова, однако техника не возвращалась в рабочее состояние.

По данным ZDNet Korea, причиной стала внутренняя тестовая версия программного обеспечения, которая по ошибке была отправлена обычным пользователям. После обнаружения ошибки Samsung немедленно прекратила распространение обновления.

Дистанционно восстановить работоспособность холодильников, судя по имеющейся информации, невозможно. Компания рекомендует владельцам обращаться в сервисный центр: инженер должен проверить устройство непосредственно на месте. До ремонта Samsung советует хранить продукты в контейнерах со льдом.

Инцидент произошел в крайне неудачный момент — накануне праздника Чхусок, когда многие жители Южной Кореи заранее заполняют холодильники продуктами. Некоторые пользователи уже сообщили о риске потерять запасы еды, а другие временно поддерживают низкую температуру с помощью сухого льда.

Из-за массовых обращений резко выросла нагрузка на сервисные центры. Владельцы жалуются на сложности с оформлением заявок, а некоторым сообщили, что визит специалиста возможен только после окончания праздничных выходных. Samsung Electronics Service пообещала оставить часть инженеров и операторов колл-центров на дежурстве для экстренных случаев, связанных с отказом охлаждения.

Samsung принесла публичные извинения, однако пока не раскрыла количество пострадавших устройств. Компания также не сообщила, будет ли компенсировать владельцам стоимость продуктов, испортившихся из-за неудачного обновления.