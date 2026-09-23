До 50 ГБ в 150 странах: «Газпромбанк Мобайл» запустил eSIM для туристов

«Газпромбанк Мобайл» запустил туристические eSIM для подключения мобильного интернета за рубежом. Сервис работает более чем в 150 странах и позволяет подготовить подключение еще до поездки, чтобы выйти в интернет сразу после прибытия.

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Оформить eSIM можно на сайте оператора, выбрав страну, продолжительность поездки и необходимый объем трафика. После оплаты на электронную почту приходит QR-код и инструкция по установке. Для использования услуги необходим смартфон с поддержкой eSIM.

Пользователям предлагают пакеты объемом от 1 до 50 ГБ со сроком действия от 3 до 30 дней. Есть и условно безлимитные варианты продолжительностью от одного до 30 дней. В них ежедневно предоставляется до 2 ГБ на максимальной скорости, после чего условия передачи данных меняются в соответствии с тарифом.

Туристическая eSIM предназначена исключительно для мобильного интернета. Собственного телефонного номера у нее нет, поэтому принимать и совершать традиционные голосовые звонки, а также отправлять и получать SMS через нее нельзя.

Если во время путешествия нужны обычные звонки и сообщения на российском номере, оператор предлагает использовать стандартные роуминговые опции параллельно с туристической eSIM.

По словам гендиректора «Газпромбанк Мобайла» Анастасии Спешиловой, новый сервис должен стать более удобным вариантом мобильного интернета для путешественников и помочь снизить расходы на связь за границей.