Техсбор на российские смартфоны и ноутбуки могут снизить на треть

Технологический сбор на электронику в России может оказаться на 33% ниже для маркированных устройств

Технологический сбор на смартфоны, ноутбуки и другую маркированную электронику в России может оказаться на 33% ниже базовой ставки. Такой механизм сейчас обсуждается при подготовке правил нового платежа, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

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Предлагается рассчитывать размер сбора по базовой ставке с применением специального коэффициента. Его величина будет зависеть от того, зарегистрирован ли конкретный товар в государственной системе мониторинга оборота продукции — ГИС МТ, более известной как «Честный знак».

Если устройство присутствует в системе маркировки, для него будет действовать пониженный сбор. При отсутствии данных в ГИС платеж окажется на 33% выше. Конкретные базовые ставки пока не раскрываются.

Обязательная маркировка радиоэлектроники действует для производителей и импортеров с 1 мая 2026 года. Она распространяется на смартфоны, ноутбуки, печатные платы, розетки, реле и ряд других электронных товаров.

Базовую ставку технологического сбора должен установить Минпромторг. В качестве основы предлагается использовать медианную таможенную стоимость импортных товаров за 2025 год с учетом целевой инфляции в 4%, после чего итоговая сумма будет рассчитываться с применением коэффициентов и округляться до целого значения.

Параллельно обсуждается интеграция двух государственных систем — ГИС МТ и ГИСП, где учитывается локализованная российская продукция. Это должно упростить подтверждение происхождения техники и сделать пониженный коэффициент одним из стимулов для локализации производства.

Сам закон о технологическом сборе был подписан 28 ноября 2025 года. Производители и импортеры должны начать платить новый сбор с 1 декабря 2026 года.

Полученные средства планируется направить на поддержку российской радиоэлектронной и микроэлектронной промышленности. По оценке Минпромторга, за шесть лет бюджет может получить около 136 млрд рублей.

Участники рынка отмечают, что влияние нового платежа на конечную стоимость техники будет зависеть прежде всего от цены устройства. Для флагманских смартфонов и ноутбуков фиксированный сбор станет относительно небольшой частью стоимости, тогда как в бюджетном сегменте его влияние окажется заметно сильнее. При этом на итоговые цены по-прежнему будут влиять курс валют, стоимость комплектующих, логистика и другие издержки.