Дроны «Геоскана» получили навигацию для полетов внутри стадионов и залов

«Геоскан» разработал российскую коммерческую систему навигации дронов, предназначенную для использования в крупных закрытых пространствах. Технологию компания продемонстрировала на церемонии вручения премии Российского экспортного центра «Экспортер года. Сделано в России» на ВДНХ.

Решение позволяет организовывать световые шоу с участием квадрокоптеров в концертных залах, на стадионах и других площадках. Минимальный размер пространства для работы системы составляет 8×8 м. Позиционирование выполняется с точностью до 5 см, предусмотрена возможность одновременного управления группой аппаратов и использования технологии в роевых системах.

В основе разработки лежат программный алгоритм, маяки и модули UWB-навигации (Ultra-Wide Band), созданные «Геосканом». По словам гендиректора компании Алексея Юрецкого, разработка собственной системы потребовалась из-за отсутствия готовых решений, соответствующих требованиям компании.

Технологию планируют применять не только для шоу в помещениях, но и в образовательных проектах. Поддержка UWB уже появилась в новом квадрокоптере «Пионер мини 2» с бортовым искусственным интеллектом.