Российская спутниковая навигация станет почти в три раза точнее: в 2027 году точность ГЛОНАСС вырастет до 2,8 метра

Точность российской спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС в 2027 году должна повыситься почти втрое — с нынешних 8 до 2,8 метра. Об этом, как пишет ТАСС, сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов

Изображение сгенерировано Grok Источник изображения: Grok

Заявление прозвучало на совещании по реализации национального проекта «Космос», где глава Роскосмоса подвел итоги работы за третий квартал 2026 года и представил планы дальнейшего развития отрасли.

По словам Баканова, сейчас формируется спутниковая группировка ГЛОНАСС нового поколения. Ее модернизация должна повысить точность определения координат, а также увеличить устойчивость и надежность всей навигационной системы.

Заявленное улучшение означает сокращение погрешности почти в 3 раза. Более высокая точность может повысить качество навигации для обычных пользователей, транспорта, беспилотных систем и других сервисов, использующих спутниковое позиционирование.