«По самой нижней границе». Глава АвтоВАЗа раскрыл подробности о цене Lada Azimut

АвтоВАЗ намерен установить цену нового кроссовера Lada Azimut по нижней границе рыночного сегмента. Об этом сообщил глава компании Максим Соколов. Конкретную стоимость автомобиля производитель пока не называет.

«Аккуратно скажу, что мы в своем диапазоне при такой комплектации пойдем, конечно, по самой нижней границе ценовой этого сегмента», — сказал Максим Соколов.

По словам Соколова, одним из факторов, позволяющих сдерживать цену, стала высокая локализация производства. Около 90% компонентной базы Lada Azimut выпускается на территории России.

Серийное производство Lada Azimut официально стартует 25 сентября на предприятии в Тольятти. Продажи нового кроссовера планируется начать до конца 2026 года.

На первом этапе Azimut предложат с двумя силовыми установками. Базовая версия получит 1,6-литровый двигатель мощностью 120 л.с. и шестиступенчатую механическую коробку передач. Более мощный вариант оснастят новым 1,8-литровым двигателем, развивающим 135 л.с. Он будет сочетаться с вариатором.