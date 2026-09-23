«По самой нижней границе». Глава АвтоВАЗа раскрыл подробности о цене Lada Azimut

Локализация «Азимута» — около 90%

Авто и транспортАвтоВАЗ

АвтоВАЗ намерен установить цену нового кроссовера Lada Azimut по нижней границе рыночного сегмента. Об этом сообщил глава компании Максим Соколов. Конкретную стоимость автомобиля производитель пока не называет.

Фото 1
Источник изображения: Lada

«Аккуратно скажу, что мы в своем диапазоне при такой комплектации пойдем, конечно, по самой нижней границе ценовой этого сегмента», — сказал Максим Соколов.

По словам Соколова, одним из факторов, позволяющих сдерживать цену, стала высокая локализация производства. Около 90% компонентной базы Lada Azimut выпускается на территории России.

Фото 1
Источник изображения: Lada

Серийное производство Lada Azimut официально стартует 25 сентября на предприятии в Тольятти. Продажи нового кроссовера планируется начать до конца 2026 года.

На первом этапе Azimut предложат с двумя силовыми установками. Базовая версия получит 1,6-литровый двигатель мощностью 120 л.с. и шестиступенчатую механическую коробку передач. Более мощный вариант оснастят новым 1,8-литровым двигателем, развивающим 135 л.с. Он будет сочетаться с вариатором.

Новый iPhone не впечатлил россиян? iPhone 18 Pro стартовал в России хуже iPhone 17Российская спутниковая навигация станет почти в три раза точнее: в 2027 году точность ГЛОНАСС вырастет до 2,8 метра

Комментарии

правилами