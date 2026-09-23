Новый iPhone не впечатлил россиян? iPhone 18 Pro стартовал в России хуже iPhone 17

Новые iPhone 18 Pro и 18 Pro Max стартовали в российской рознице хуже предшественников. По данным источника «Известий», в первые дни в российских мобильных сетях активировали примерно на 30% меньше iPhone 18, чем iPhone 17 за аналогичный период годом ранее. Участники рынка связывают сдержанный спрос с высокими стартовыми ценами, небольшим количеством заметных нововведений и недоступностью части сервисов Apple.

На «Авито» ситуация выглядит немного лучше. За 19–20 сентября количество сделок с новыми смартфонами оказалось примерно на 13% ниже прошлогоднего уровня. Средний чек составил около 127 тысяч рублей, а стоимость iPhone 18 Pro с накопителем 256–512 ГБ находится в диапазоне 120–160 тысяч рублей.

Крупные ретейлеры пока не говорят о резком падении интереса. В restore: сообщили, что число платных предзаказов оказалось примерно таким же, как год назад. Самым популярным цветом стал «бургунди», за ним следует черный. Покупатели также чаще выбирают версии с увеличенным объемом памяти: на модификацию 512 ГБ пришлось 37,4% предзаказов, на 256 ГБ — 33,3%.

В RWB первоначальный спрос также оценивают на уровне прошлого года. Компания рассчитывает, что дополнительный интерес вызовет первый складной iPhone Duo, продажи которого намечены на 23 октября. Пока на него приходится менее 1% сделок на «Авито».

Поставки устройств в крупные российские сети будут происходить постепенно. «М.Видео» продолжает выдавать предзаказы и откроет свободные продажи после их выполнения. «МегаФон» ожидает первые партии в начале октября, а МТС также рассчитывает получить достаточный объем смартфонов в ближайшие недели.

Одной из главных причин осторожного спроса остается цена. В «МегаФоне» отмечают, что новые флагманы в среднем примерно на 20% дороже прошлогодних моделей. Это заставляет часть покупателей выбирать iPhone предыдущих поколений, которые стали заметно привлекательнее по стоимости.

Дополнительным фактором остаются ограничения сервисов Apple для российских пользователей. На новых смартфонах недоступна часть возможностей Apple Intelligence, включая обновленную Siri с персональным контекстом, интеграцию ChatGPT, Writing Tools, Genmoji, Image Playground, Visual Intelligence и некоторые функции интеллектуальной обработки фотографий и перевода.

По прогнозу эксперта НТИ Олега Яблокова, по итогам 2026 года продажи iPhone 18 Pro и 18 Pro Max в России могут оказаться на 5–15% ниже результатов предыдущего поколения. Если поставки окажутся выше реального спроса, продавцам, вероятно, придется быстрее снижать цены, что может оживить рынок ближе к концу года.