«Кинопоиск» добавил вертикальные видео в карточки фильмов и сериалов

На старте пользователям доступны около 2000 видео более чем для 800 фильмов и сериалов

На страницах фильмов и сериалов в мобильных приложениях «Кинопоиск» появились короткие вертикальные видео. Новый формат объединяет фрагменты проектов, тизеры и трейлеры, дополнительные материалы и редакционные ролики.

На старте подборка включает около 2000 видео для более чем 800 фильмов и сериалов. Обновление доступно пользователям iOS и Android в версиях приложения 8.65 и 7.96 соответственно.

Вертикальные ролики стали частью развития видеоконтента «Кинопоиска». Ранее сервис добавил автоматическое воспроизведение трейлеров и тизеров в карточках фильмов и сериалов, а также запустил видеоленту «Что смотреть» с рекомендациями контента из разных источников.

Популярность коротких видео влияет и на выбор полнометражного контента. Согласно исследованию YouGov в Великобритании, 77% пользователей, видевших в соцсетях фрагменты фильмов и сериалов, впоследствии смотрели их полностью. Среди аудитории 16–24 лет показатель составил 87%. Исследование Deloitte в США показало, что 56% молодых зрителей выбирают фильмы и сериалы на стримингах после рекомендаций блогеров.