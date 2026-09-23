В «Алисе AI» Яндекса появились Крош и Нюша из «Смешариков»

Пользователи «Алисы AI» теперь могут общаться в чатах с Крошем и Нюшей из вселенной «Смешариков». Герои поддерживают диалог в соответствии со своими характерами: Крош отвечает энергично и с любопытством, а Нюша — эмоционально и мечтательно. С ними можно обсуждать повседневные темы, придумывать истории и вести продолжительные беседы с учётом контекста.

Новые ИИ-персонажи стали результатом сотрудничества Яндекса и создателей «Смешариков». Крош и Нюша стали первыми российскими анимационными героями, представленными в «Алисе AI» в формате виртуальных собеседников.

Для каждого персонажа используются специальные инструкции, которые определяют особенности поведения, манеру речи и характер. Благодаря этому ответы должны соответствовать образам героев мультсериала.

Крош и Нюша вошли в каталог ИИ-персонажей «Алисы AI», где доступны виртуальные собеседники с разными характерами и сценариями общения. Пользователи также могут создавать собственных персонажей, задавая им имя и правила поведения.

Пообщаться с героями можно на сайте alice.yandex.ru, в приложениях «Алиса AI» и «Яндекс с Алисой AI», а также в «Яндекс Браузере».