Сможет превзойти Starlink? Amazon Leo приходит в Узбекистан при помощи Uztelecom

Uztelecom и его дочерняя компания UZ-SAT заключили соглашение с Amazon Leo и получили статус авторизованного дистрибутора спутниковой системы в Узбекистане.

В рамках партнерства UZ-SAT будет создавать и предоставлять клиентам решения связи на базе низкоорбитальной сети Amazon Leo. Спутниковая инфраструктура должна дополнить существующие наземные сети и расширить доступ к высокоскоростному интернету в удаленных и труднодоступных районах.

Для жителей таких территорий спутниковое подключение может открыть более широкие возможности для использования государственных цифровых сервисов, дистанционного образования, онлайн-консультаций врачей, удаленной работы и коммуникационных платформ. Бизнес получит дополнительный вариант подключения производственных и инфраструктурных объектов, где строительство традиционных сетей ограничено или экономически нецелесообразно.

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При этом Amazon Leo не заменит существующую инфраструктуру Uztelecom. Компания обеспечивает связью 96% населенных пунктов Узбекистана и эксплуатирует 378 802 км волоконно-оптических линий, параллельно развивая мобильные сети, дата-центры и облачные платформы. Глава UZ-SAT Бахром Азимов отметил, что спутниковая связь станет дополнительным инструментом для подключения районов, где возможности традиционной телекоммуникационной инфраструктуры ограничены.

Ранее министр цифровых технологий Узбекистана Шерзод Шерматов заявил, что «Интернет Amazon Low Earth Orbit (LEO) по качеству, конкуренции и ряду параметров может даже превзойти Starlink».