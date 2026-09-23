Первую орбитальную ракету Starship собрали и установили на стартовую площадку

На Starbase завершилась сборка следующей ракеты Starship: в ночь на 23 сентября корабль Ship 41 установили на первую ступень Booster 21. Вся связка для Flight 14 вновь собрана и готова перейти к финальной серии предстартовых проверок.

Ожидается, что уже сегодня S41 и B21 проведут WDR — репетицию заправки и предстартовых процедур, которая позволяет проверить работу систем ракеты в условиях, максимально приближенных к реальному запуску. После завершения испытаний SpaceX будет готова к запуску.

Текущая цель для Flight 14 остается прежней — запуск не ранее понедельника, 28 сентября, в 7:15 утра по времени Центрального часового пояса США (15:15 мск). Перед стартом SpaceX предстоит завершить наземные испытания и получить необходимые разрешения.

Если миссия состоится по плану, Starship впервые попытается выйти на орбитальную траекторию, проведет несколько часов в полете и развернет 26 спутников Starlink V3 перед приводнением в Тихом океане.

Ранее вышел перевод на русский нового документального фильма SpaceX о Starship.