AMOLED, 8340 мАч и защита IP69K: Poco X8 поступил в продажу в России

Команда российского AliExpress объявила о запуске продаж нового смартфона Poco X8. Устройство получило крупный AMOLED-экран, ёмкий аккумулятор и защиту корпуса от воды и пыли.

Смартфон оснащён SoC Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4. Покупателям доступны версии с 6, 8 или 12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 или 256 ГБ.

Poco X8 оборудован 6,83-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2772 х 1280 пикселей. Максимальная заявленная яркость достигает 3500 нит. Основная камера на 50 Мп получила оптическую стабилизацию, а дополнительный 2-мегапиксельный сенсор отвечает за определение глубины сцены. Для селфи и видеозвонков предусмотрена фронтальная камера на 16 Мп.

За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 8340 мАч с поддержкой зарядки мощностью 67 Вт. Корпус соответствует степеням защиты IP66, IP68, IP69 и IP69K. С учётом скидок стоимость Poco X8 на старте продаж составляет от 18 тысяч рублей.