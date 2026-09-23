От фургонов к внедорожникам: белорусский Avior анонсировал новый автомобиль в России
Компания рассчитывает задействовать действующую дилерскую сеть из 16 центров и трех новых площадок
Автобренд Avior объявил о планах расширить модельный ряд за пределы сегмента фургонов и автобусов. Компания намерена выйти на рынок внедорожников, где новинке предстоит конкурировать с автомобилями высокой проходимости.
Российское представительство марки рассчитывает использовать существующую дилерскую сеть для увеличения охвата продаж. Сейчас она включает 16 дилерских центров, еще три площадки планируется открыть в ближайшее время.
В компании считают, что период замедления автомобильного рынка может смениться резким ростом спроса, поэтому выход в новый сегмент рассматривается как стратегическое решение. Заместитель генерального директора Avior по развитию дилерской сети Андрей Харламов пояснил:
Мы понимаем, что за любой стагнацией рынка, случается рост, порой настолько взрывной, что многие к нему оказываются не готовы. Мы намеренно выбрали время, чтобы принять ключевое решение о выходе в сложный и очень насыщенный по количеству конкурентов внедорожный сегмент.
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