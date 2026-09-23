От фургонов к внедорожникам: белорусский Avior анонсировал новый автомобиль в России

Автобренд Avior объявил о планах расширить модельный ряд за пределы сегмента фургонов и автобусов. Компания намерена выйти на рынок внедорожников, где новинке предстоит конкурировать с автомобилями высокой проходимости.

Российское представительство марки рассчитывает использовать существующую дилерскую сеть для увеличения охвата продаж. Сейчас она включает 16 дилерских центров, еще три площадки планируется открыть в ближайшее время.

В компании считают, что период замедления автомобильного рынка может смениться резким ростом спроса, поэтому выход в новый сегмент рассматривается как стратегическое решение. Заместитель генерального директора Avior по развитию дилерской сети Андрей Харламов пояснил: