Грузовик с батареей 548 кВт•ч и аэродинамикой лучше, чем у Bugatti Chiron: Tesla получила крупнейший в истории США заказ на электрические грузовики

Альянс ZET SCALE выбрал Tesla основным поставщиком электрических тягачей класса 8. Поставки будут распределены между 10 крупнейшими грузовыми узлами страны.

Новый альянс грузоотправителей и перевозчиков ZET SCALE разместил первоначальный заказ на 2500 электрических грузовиков, из-за чего сделка может почти вдвое увеличить парк электрических тяжёлых грузовиков в США. Tesla стала основным поставщиком. Среди компаний, выбранных в качестве дополнительных производителей, — Kenworth, RIDE и Volvo. Точная доля Tesla пока не раскрыта.

Машины планируют использовать в течение нескольких ближайших лет в Лос-Анджелесе, Стоктоне, Бейкерсфилде, Сиэтле и Такоме, Хьюстоне, Далласе, Сан-Антонио, Чикаго, Атланте, а также в районе Ньюарка и Нью-Йорка. В число компаний — основателей альянса входят Microsoft и PepsiCo. В долгосрочной перспективе ZET SCALE рассчитывает увеличить программу как минимум до 10 000 грузовиков.

Предыдущим крупнейшим заказом Tesla Semi считалась партия из 500 машин для Einride, оформленная в августе. Новая сделка оформлена всего за два дня до официального открытия завода Tesla Semi в Неваде, запланированного на 24 сентября. Предприятие расположено рядом с линиями производства аккумуляторных ячеек 4680 на Gigafactory Nevada и рассчитано на выпуск до 50 000 грузовиков в год.

Ранее сообщалось, что серийный Semi оказался на 3% эффективнее прототипа, а его аэродинамика превосходит даже Bugatti Chiron. Коэффициент лобового сопротивления (Cd) у Tesla Semi изначально заявлялся как 0,36. У Bugatti Chiron — 0,38.