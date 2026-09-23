Грузовик с батареей 548 кВт•ч и аэродинамикой лучше, чем у Bugatti Chiron: Tesla получила крупнейший в истории США заказ на электрические грузовики
Заказано 2500 Tesla Semi
Альянс ZET SCALE выбрал Tesla основным поставщиком электрических тягачей класса 8. Поставки будут распределены между 10 крупнейшими грузовыми узлами страны.
Новый альянс грузоотправителей и перевозчиков ZET SCALE разместил первоначальный заказ на 2500 электрических грузовиков, из-за чего сделка может почти вдвое увеличить парк электрических тяжёлых грузовиков в США. Tesla стала основным поставщиком. Среди компаний, выбранных в качестве дополнительных производителей, — Kenworth, RIDE и Volvo. Точная доля Tesla пока не раскрыта.
Машины планируют использовать в течение нескольких ближайших лет в Лос-Анджелесе, Стоктоне, Бейкерсфилде, Сиэтле и Такоме, Хьюстоне, Далласе, Сан-Антонио, Чикаго, Атланте, а также в районе Ньюарка и Нью-Йорка. В число компаний — основателей альянса входят Microsoft и PepsiCo. В долгосрочной перспективе ZET SCALE рассчитывает увеличить программу как минимум до 10 000 грузовиков.
Предыдущим крупнейшим заказом Tesla Semi считалась партия из 500 машин для Einride, оформленная в августе. Новая сделка оформлена всего за два дня до официального открытия завода Tesla Semi в Неваде, запланированного на 24 сентября. Предприятие расположено рядом с линиями производства аккумуляторных ячеек 4680 на Gigafactory Nevada и рассчитано на выпуск до 50 000 грузовиков в год.
Ранее сообщалось, что серийный Semi оказался на 3% эффективнее прототипа, а его аэродинамика превосходит даже Bugatti Chiron. Коэффициент лобового сопротивления (Cd) у Tesla Semi изначально заявлялся как 0,36. У Bugatti Chiron — 0,38.
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