SoC Kirin T92, 5000 нит, 12 ГБ ОЗУ, 3D из 2D и звук до 240 Вт. Представлены телевизоры Huawei серии Mate TV 2

В новую линейку телевизоров Huawei вошли Mate TV 2 Enjoy Edition, Mate TV 2 и Mate TV 2 Pro с диагоналями от 65 до 98 дюймов.

Модель Enjoy Edition получила Kirin T92, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. По сравнению с предыдущим поколением производительность CPU в однопоточном режиме выросла на 490%, в многоядерном — на 360%, а GPU — на 251%.

Телевизор оснащён панелью Huawei Black Diamond Super MiniLED с пиковой яркостью 4000 нит, поддержкой 1,07 млрд цветов, ИИ-улучшением контрастности и масштабированием 1080p до 4K. Толщина корпуса составляет 36,9 мм, а экран занимает 99% площади передней панели. Аудиосистема Huawei Sound мощностью 130 Вт работает в формате 2.2-канального пространственного звука.

Mate TV 2 также использует Kirin T92 и 8 ГБ + 128 ГБ памяти, но получил отдельный чип обработки изображения Honghu Vivid. Пиковая яркость увеличена до 5000 нит, а технология LR 0,5% снижает отражения. Телевизор умеет в реальном времени разделять передний и задний планы и преобразовывать обычное 2D-видео в 3D. Звуковая система стала мощнее — 180 Вт в формате 3.2.2. Все модели поддерживают приложения HarmonyOS, управление движением, трансляцию изображения в 4K и взаимодействие со смартфонами, планшетами и компьютерами Huawei.

Топовый Mate TV 2 Pro получил 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной флеш-памяти, а мощность акустики выросла до 240 Вт. Телевизоры также могут работать центром умного дома HarmonyOS, поддерживают двустороннюю передачу приложений и подключение к домашнему кинотеатру Huawei.

Для Enjoy Edition цены составляют 7999, 9999 и 13 999 юаней за версии 65, 75 и 85 дюймов. Mate TV 2 стоит от 9999 до 26 999 юаней, а Mate TV 2 Pro — от 16 999 до 34 999 юаней.