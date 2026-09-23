Неубиваемый корпус, созданный в честь легендарного штурмовика, Corsair Warthog оценили в 180 долларов

Corsair Warthog получил военный дизайн и ручку для переноски

Новый корпус Corsair Warthog поступил в продажу, версия без вентиляторов стоит $180.

Новый Mid-Tower вдохновлён легендарным корпусом Vengeance C70 Ammunition Box, а название отсылает к штурмовику A-10 Warthog.

Корпус выполнен из стальных панелей и оснащён встроенной ручкой, закреплённой непосредственно на раме. Спереди установлена панель с 3D-вырезом в форме буквы Y, а для охлаждения используются крепления InfiniRail. Также производитель предусмотрел встроенный кронштейн для видеокарты.

Задняя панель ввода-вывода получила встроенную подсветку, а на передней разместились металлические переключатели в стиле авиационных органов управления.

Набор интерфейсов включает USB-C со скоростью до 20 Гбит/с, два USB-A 5 Гбит/с и комбинированный 3,5-мм аудиоразъём. Warthog доступен в чёрном и оливково-зелёном цветах.