500 °C, 5200 Вт, ИИ-защита от сухого горения и автоматическое отключение. Газовая плита Xiaomi поступила в продажу в Китае

Xiaomi Mijia Smart Gas Stove 3 Max стала первой газовой плитой бренда с искусственным интеллектом. Она умеет следить за температурой посуды, присутствием человека и самостоятельно отключать газ в опасных ситуациях.

Правая конфорка получила титановый зонд, рассчитанный на температуру до 500 °C. Он постоянно контактирует с дном кастрюли и передаёт данные системе, которая с помощью ИИ определяет сухое или пустое горение и при необходимости автоматически перекрывает газ. Плита также поддерживает два независимых таймера на 1–180 минут и умеет показывать температуру посуды в реальном времени, а управлять функциями и получать уведомления можно через Mi Home.

За безопасностью следит и радар с зоной обнаружения до 0,9 м перед плитой. Если человек ушёл, через 30 минут устройство подаст сигнал, а через 60 минут автоматически отключит конфорки. При этом обе горелки развивают суммарную мощность 5200 Вт, используют двухканальную подачу кислорода и 154 отверстия для равномерного пламени.

Тепловой КПД достигает 75%, что на 12% выше предыдущего поколения. Для корпуса используется микрокристаллическое стекло с гидрофобным и олеофобным нанопокрытием, устойчивым к пятнам и отпечаткам пальцев.