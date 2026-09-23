Xiaomi выпустила мощнейшую вытяжку — 1700 Па, 17,5 м/с и ИИ-контроль дыма и перелива

Флагманская Mijia Smart Range Hood 3 Max сама распознаёт задымление, регулирует тягу за 0,6 секунды и следит за качеством воздуха на кухне.

Официальные продажи новой вытяжки Xiaomi стартуют сегодня, 23 сентября. Цена с учётом государственной субсидии составит 4598,5 юаня в Китае.

Устройство получило 360-ваттный вентилятор, восемь уровней мощности и максимальную скорость воздушного потока 17,5 м/с. Максимальное статическое давление достигает 1700 Па, а относительно предыдущего поколения воздушный поток вырос на 34,6%, давление — на 89%.

Главная особенность Mijia Smart Range Hood 3 Max — система ИИ с 3-мегапиксельной камерой и визуальной моделью VLA. Вытяжка анализирует дым каждые 0,1 секунды, распознаёт изменения с точностью более 98% и автоматически меняет мощность через 0,6 секунды после появления дыма. Дополнительно устройство умеет предупреждать о возможном переливе кастрюли, контролирует газ, дым и PM2.5, а через Mi Home может удалённо отправлять уведомления и включать вентиляцию.

Для очистки дыма используется тройная система с четырёхвихревым циклоном, обратным высокоскоростным потоком и воздушной завесой. Xiaomi также заявляет 97% удаления частиц PM2.5 и 98% стерилизации благодаря отрицательным ионам.

При этом вытяжка получила современные решения для шумоподавления: на максимальном режиме уровень шума составляет 59 дБ(А), а высокочастотный шум снижен на 84% по сравнению с предыдущей моделью.