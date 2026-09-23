One more thing. Xiaomi не стесняется использовать легендарную фразу Стива Джобса для анонса нового смартфона

Компания объявила о специальном анонса перед сегодняшней презентацией, намекнув на возвращение необычного дизайна, которого не было в линейке Xiaomi с 2020 года.

Xiaomi опубликовала тизер Xiaomi 18 Pro с фразой One more thing, которую сделал легендарной Стив Джобс. Он использовал её на презентациях Apple, чтобы в самом конце показать главный сюрприз или революционный продукт.

Xiaomi заявила: «Последний раз мы встречались шесть лет назад». На изображении показан смартфон с прозрачной задней панелью, через которую видны внутренние компоненты устройства. Ожидается, что прозрачная версия может стать сюрпризом сегодняшней презентации серии Xiaomi 18 Pro.

Источник изображения: weibo // Xiaomi

В последний раз компания выпускала такой смартфон в августе 2020 года, им стал Xiaomi 10 Ultra Transparent Edition. До него компания выпускала ещё две модели с прозрачным корпусом — Xiaomi 8 Explorer Edition и Xiaomi 9 Transparent Edition.

Сегодня, 23 сентября, Xiaomi представит в Китае смартфоны Xiaomi 18 Pro и Xiaomi 18 Pro Max. Обе модели получат 2-нм платформы Snapdragon нового поколения и систему камер Leica с двумя 200-мегапиксельными сенсорами.

При этом стандартный Xiaomi 18 сегодня не представят. Глава Xiaomi Лу Вэйбин подтвердил, что о базовой модели компания расскажет отдельно позже.