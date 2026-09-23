Samsung начала раздачу финальной стабильной One UI 9 для Galaxy S26 в США

Обновление весит 4,18 ГБ

Мобильные телефоныSamsung

Первые пользователи T-Mobile в США уже получают новую оболочку на базе Android 17 с сентябрьским патчем безопасности 2026 года.

О выходе стабильной версии One UI 9 для серии Galaxy S26 сообщил пользователь @tarunvats33, опубликовав данные о сборках S948USQU4BZID, S948UOYN4BZID и S948USQU4BZID, а также скриншот обновления.

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Источник изображения: tarunvats33

Пакет занимает 4,18 ГБ и, помимо системных изменений, включает новые возможности Galaxy AI, предназначенные для повседневных задач, создания контента и взаимодействия с устройствами.

Пока обновление замечено у американских владельцев Galaxy S26 в сети T-Mobile. Пользователи в обсуждении отмечают, что для Европы и Индии релиз состоится в ближайшее время.

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