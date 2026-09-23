Недооценённый прорыв: Huawei Kirin 9050 Pro обошёл 3-нм SoC Apple A17 Pro в Geekbench

До Apple A20 Pro пока что далеко

Исследование Bernstein показывает, что Huawei сократила технологический разрыв с зарубежными конкурентами даже при использовании более старого техпроцесса.

Kirin 9050 Pro дебютировал в начале сентября вместе со складным смартфоном Mate XT 2. Huawei не раскрыла точные характеристики производства чипа, однако Bernstein Research пришла к выводу, что процессор изготовлен по технологии, сопоставимой с 7-нм техпроцессом.

По данным исследователей, в Geekbench 6 он оказался быстрее Apple A17 Pro в многоядерном тесте, где особенно важна эффективная работа нескольких вычислительных ядер.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

При этом до новейшего 2-нм Apple A20 Pro китайской разработке всё ещё далеко — Bernstein оценивает отставание примерно в 30%. По производительности Kirin 9050 Pro при этом сопоставим с чипами, созданными по более современному 4-нм классу технологий.

Аналитики связывают результат с архитектурными улучшениями Huawei и называют его недооценённым прорывом.