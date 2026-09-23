Годы разработки и огромные команды уйдут в прошлое? Grok позволит создавать игры с фотореалистичной графикой и точной физикой

Grok 4.7 уже сейчас позволяет создавать игры по одному запросу

Илон Маск пообещал, что Grok позволит создавать полноценные игровые миры с фотореалистичной графикой и точной физикой.

Поводом для заявления стала демонстрация Grok 4.7, который по одному текстовому запросу создал интерактивный город в духе GTA, правда, графика в игре очень простая.

Пользователь может свободно перемещаться по улицам, садиться в автомобили и ездить по районам. При этом система сформировала не просто статичную сцену, а работающее 3D-окружение с интерфейсом, управлением транспортом и доступной для исследования городской картой.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

Маск утверждает, что будущие версии Grok пойдут значительно дальше подобных экспериментов. Они должны научиться генерировать игры с фотореалистичной графикой и физикой, максимально близкой к реальному миру. Если его слова подтвердятся, то вместо огромных команд и нескольких лет работы понадобится небольшой коллектив, который сможет создавать интересные игры в куда более сжатые сроки.

Ранее Илон Маск заявил, что искусственный интеллект может превзойти человеческие достижения во всех областях в течение следующих полутора лет.