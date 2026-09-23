ИИ превзойдёт людей во всех областях к концу 2027 года или, самое позднее, к 2028, заявил Маск

Илон Маск заявил, что искусственный интеллект может превзойти человеческие достижения во всех областях в течение следующих полутора лет, подтвердив прогноз, сделанный более пяти лет назад ученым-компьютерщиком Франсуа Шолле.

Маск сделал это замечание в ответ на то, как Шолле перепостил свой прогноз от мая 2021 года, согласно которому почти каждая научная дисциплина в течение 10-20 лет фактически станет отраслью компьютерных наук.

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Шолле упомянул такие области, как физика, химия, биология, медицина и археология, указав на моделирование и крупномасштабные данные как на движущие силы этого сдвига.

Ваш прогноз был слишком консервативным. Искусственный интеллект превзойдёт людей во всех областях к концу следующего года или, самое позднее, к 2028 году. Илон Маск

Он также предсказал, что в течение 10 лет появится не менее 1 миллиарда человекоподобных роботов.