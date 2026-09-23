Grok Bot появился в Tesla — теперь автомобиль сможет заказывать товары и управлять почтой голосом

Новая функция работает через существующий голосовой интерфейс Grok и пока доступна только владельцам SuperGrok Heavy

Grok Bot официально запустили в автомобилях Tesla. Функция позволяет выполнять различные задачи голосом прямо через встроенный интерфейс Grok: заказывать товары в интернете, управлять электронной почтой и календарем, работать с финансами и выполнять другие действия без установки отдельного приложения.

Как рассказал Сойер Мерритт (Sawyer Merritt), одним из практических сценариев может стать заказ кофе по дороге. Водитель может попросить Grok Bot оформить заказ в выбранном заведении, после чего Tesla продолжит поездку к нему с помощью FSD Supervised, а кофе будет готов к моменту прибытия. Все взаимодействие происходит через уже существующий голосовой интерфейс Grok в автомобиле.

На старте Grok Bot доступен только пользователям подписки SuperGrok Heavy, однако Tesla планирует постепенно расширять доступ.

С летним обновлением 2026 года Grok получил управление климатом и музыкой, а затем научился выполнять несколько команд одновременно.