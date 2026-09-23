Starship прибыл на стартовую площадку. Корабль впервые получил ранее использованные теплозащитные плитки

На новом корабле установили две плитки с уже летавшего Ship 40, а старт Flight 14 намечен не ранее 28 сентября

SpaceX доставила корабль Ship 41 на стартовую площадку Pad 2 для сборки с ускорителем Booster 21.

Главной особенностью нового корабля стали две теплозащитные плитки, ранее использованные на Ship 40 во время Flight 13. После приводнения Ship 40 провел почти месяц в Индийском океане, а затем был доставлен обратно на Starbase судном Forte.

Обе плитки установлены в кормовой части Ship 41 рядом с закрылками. Для программы Starship это первый случай, когда уже летавший элемент теплозащиты официально предназначен для повторного полета. Всего теплозащитный экран корабля состоит примерно из 20 000 плиток, поэтому речь пока идет лишь о небольшом эксперименте, однако он напрямую связан с задачей SpaceX по дальнейшему увеличению многоразовости Starship.

После установки Ship 41 на Booster 21 раккеты будет готова для миссии Flight 14. SpaceX планирует провести запуск не ранее 28 сентября при условии получения необходимых разрешений.

Источник изображения: nasaspaceflight // Jerry Pike

Если миссия состоится по плану, Starship впервые попытается выйти на орбитальную траекторию, проведет несколько часов в полете и развернет рабочие спутники Starlink V3 перед приводнением в Тихом океане.