Honor Magic 9 Pro Max показали вживую с 500-мм телеобъективом — смартфон превращается в фотокамеру

В фирменный набор войдут два внешних телеобъектива, профессиональная рукоятка и специальный корпус для съемки

Honor показала распаковку специального издания Magic 9 Pro Max, раскрыв необычный комплект аксессуаров для камеры.

В огромной коробке вместе со смартфоном разместились два внешних объектива, специальный чехол и элементы крепления. Компания позиционирует набор как решение для съемки, максимально приближенное к опыту работы с профессиональной камерой.

В ролике представитель Honor Imaging Innovator Хань Хань последовательно собирает систему на задней панели смартфона. Конструкция включает рамку с фиксирующим механизмом, профессиональную рукоятку для видеосъемки и новый телеконвертер.

Главной особенностью набора станет Honor Mega Teleconverter с эквивалентным фокусным расстоянием 500 мм — компания называет его первым подобным решением в индустрии. Также предусмотрен компактный 200-мм Honor Thumb Teleconverter, рассчитанный на мобильную съемку.

Сам Honor Magic 9 Pro Max оснащен двумя 200-мегапиксельными сенсорами.