Миллиард роботов в течение 10 лет, 100 миллиардов — через 20 лет. Маск заявил, что каждый человек сможет управлять тысячами роботов
Tesla планирует быть лидером отрасли с роботами Optimus
Генеральный директор Tesla Илон Маск в интервью CCTV Finance заявил, что однажды у каждого человека появится персональный робот для ухода за пожилыми родителями, присмотра за детьми и индивидуального обучения.
Маск сказал, что в конечном итоге один человек сможет управлять сотнями, тысячами или даже десятками тысяч физических роботов и цифровых агентов. Он предсказал, что в течение 10 лет появится не менее 1 миллиарда человекоподобных роботов.
По меньшей мере миллиард человекоподобных роботов появится в течение 10 лет, вероятно, даже меньше чем через 10 лет. Их количество будет продолжать расти. Если предположить, что их количество примерно удваивается в год, то это означает, что примерно каждые три-четыре года будет происходить десятикратное увеличение. Через 15 лет будет 10 миллиардов роботов, а через 20 лет — 100 миллиардов.
Илон Маск ранее заявлял, что Tesla намерена стать абсолютным лидером в сфере человекоподобных роботов, а производство Optimus со временем принесет компании больше прибыли, чем автомобильный бизнес.
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