10,2-дюймовый 3K-экран, 2 ТБ памяти, стилус, чехлы и 100-ваттное зарядное устройство. Новая версия Huawei Mate XT 2 поступила в продажу в Китае

Huawei начала продажи специального комплекта Mate XT 2 Extraordinary Master Tri-fold Phone Stylus Set в Китае.

В набор за 29 999 юаней или 4500 долларов входит смартфон в фиолетовом цвете с 16 ГБ оперативной и 2 ТБ встроенной флеш-памяти, стилус Huawei M-Pen 3 Mini, чехол-подставка, чехол с поворотным механизмом и зарядное устройство мощностью 100 Вт.

Трехсекционный смартфон получил 10,2-дюймовый внутренний экран с разрешением 3K и соотношением сторон 12,8:9. В сложенном состоянии толщина корпуса составляет 12,3 мм, а в разложенном — 3,5 мм. Внешняя 6,5-дюймовая панель имеет разрешение 2442 × 1140 пикселей и пиковую яркость 6500 нит. Устройство защищено по IP58/59, а специальный режим конфиденциальности затемняет изображение при взгляде сбоку.

За производительность отвечает Kirin 9050 Pro — это первый смартфон Huawei с таким чипом. По сравнению с Mate XT производительность выросла на 42%, пиковая однопоточная — на 24%, а многоядерная — на 52%.

Аппарат работает под управлением HarmonyOS 7 и поддерживает многозадачность на большом экране. Основная камера — 50-мегапиксельная RYYB LOFIC с сенсором 1/1,28 дюйма, переменной диафрагмой F1.49–F4.0 и динамическим диапазоном 18EV. Также предусмотрены 50-мегапиксельный перископический телевик с 3,5-кратным оптическим зумом и OIS и 40-мегапиксельная сверхширокоугольная камера.